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Ничья ради престижа перед вылетом в Дивизион В. Босния и Герцеговина – Нидерланды 1:1. Обзор матча и видео голов

Лига наций УЕФА
Обновлено

Балканская команда завершила выступление в элитной лиге

Ничья ради престижа перед вылетом в Дивизион В. Босния и Герцеговина – Нидерланды 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - ANP / Robin van Lonkhuijsen

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Гости доминировали в первом тайме (владение 70%, 8 ударов), поэтому заслуженно вышли вперед. После перерыва "золотые лилии" значительно прибавили и смогли сравнять счет на радость местным болельщикам.

"Драконы" финишируют четвертыми в квартете А3 (2 балла) и отправляются в Дивизион В. "Оранжевые" со второго места, набрав 9 очков, будут играть в плей-офф.

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Смотрите обзор матча 6 тура Лиги наций УЕФА

Зеница. Билино Поле, 4 134 зрителя

Босния и Герцеговина – Нидерланды 1:1

Голы: Демирович, 67 – Бробби, 24

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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