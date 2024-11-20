Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ничья ради престижа перед вылетом в Дивизион В. Босния и Герцеговина – Нидерланды 1:1. Обзор матча и видео голов
Балканская команда завершила выступление в элитной лиге
Фото - ANP / Robin van Lonkhuijsen
Гости доминировали в первом тайме (владение 70%, 8 ударов), поэтому заслуженно вышли вперед. После перерыва "золотые лилии" значительно прибавили и смогли сравнять счет на радость местным болельщикам.
"Драконы" финишируют четвертыми в квартете А3 (2 балла) и отправляются в Дивизион В. "Оранжевые" со второго места, набрав 9 очков, будут играть в плей-офф.
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Смотрите обзор матча 6 тура Лиги наций УЕФА
Зеница. Билино Поле, 4 134 зрителя
Голы: Демирович, 67 – Бробби, 24
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