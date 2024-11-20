Провальный первый тайм от крестоносцев. Чехия – Грузия 2:1. Обзор матча и видео голов

Ещё до середины первой половины встречи хозяева обеспечили преимущество в два мяча. Подопечные Саньоля контролировали игру (владение 65%), но до перерыва практически не имели моментов. "Крестоносцам" было некуда отступать, поэтому во втором тайме они пытались максимально активно давить и угрожать воротам соперника. Удалось только сократить отставание.

Чехия выигрывает квартет В1 (11 очков) и поднимается в элитный дивизион. Грузия финиширует третьей (7 баллов) и попытается сохранить прописку на этом уровне через плей-офф.

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Смотрите обзор матча 6 тура Лиги наций УЕФА

Оломоуц. Androv stadion. 12 221 зритель

Чехия – Грузия 2:1

Голы: Шульц, 3, Гложек, 24 – Микаутадзе, 60