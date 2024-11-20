Драконы крушат викингов и шагают в элиту. Уэльс – Исландия 4:1. Обзор матча и видео голов

Гости открыли счет уже на 8-й минуте, но это не смутило представителей Соединенного Королевства. Яркое выступление удалось у нападающего "Суонси" Лиама Каллена (дубль и ассист). Подопечные Беллами нанесли 16 ударов и могли забивать еще, но вратарь "Брентфорда" Гакон Рафн Вальдимарссон совершил 6 сейвов в составе островитян.

Уэльс возглавил квартет В4 (12 очков) и поднимается в Дивизион А. Исландия остается третьей (7 баллов) и будет отстаивать право в дальнейшем выступать на этом уровне в плей-офф.

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Смотрите обзор матча 6 тура Лиги наций УЕФА

Кардифф. Кардифф Сити Стедиум. 28 240 зрителей

Уэльс – Исландия 4:1

Голы: Каллен, 32, 45+1, Джонсон, 65, Уилсон, 79 – Гудьонсен, 8