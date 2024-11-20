Драматическая потеря первого места в группе. Черногория – Турция 3:1. Обзор матча и видео голов

"Храбрые соколы" хлопнули дверью напоследок. Нападающий "Лечче" Никола Крстович оформил хет-трик и провел один из лучших поединков в своей карьере. "Лунные звезды" нанесли 21 удар, но в 11 эпизодах мяч пролетел мимо цели. Уверенный контроль (71%) также не помог повлиять на результат.

Балканская команда получает первые баллы в конце группового этапа и отправляется в Дивизион С. Подопечные Монтаны из-за своего поражения и победы Уэльса опускаются на 2-ю позицию в квартете В4 (11 баллов) и будут играть в плей-офф.

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Смотрите обзор матча 6 тура Лиги наций УЕФА

Никшич. Стадион Градски. 2 579 зрителей

Черногория – Турция 3:1

Голы: Крстович, 29, 45, 73 – Йылдиз, 37