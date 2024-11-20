Тренер сборной Уэльса верит, что его команда сможет попасть на ЧМ-2026

Вчера Уэльс на своем поле создал камбэк и победил Исландию со счетом 4:1. Благодаря осечке турок, валлийцы сумели занять первое место в своей группе и подняться в дивизион А. На послематчевой пресс-конференции тренер "драконов" Крейг Беллами выразил несколько осторожную, но все еще оптимистичную ноту в адрес своей команды.

"У нас впереди еще долгий путь. Это шесть игр. У нас были хорошие периоды.Я мог бы легко сидеть здесь и радоваться ничьей [с Турцией, в прошлую субботу], и она оказалась довольно неплохой, но я верю, что они [игроки Уэльса] способны на большее. Я верю, что они могут играть. Я верю, что они могут играть через пас. Люди могут сказать, что вы не можете, но я могу. Мы хотим поехать на чемпионат мира - мы должны поставить галочку на этом пункте. Если мы туда попадем, мы хотим соревноваться. Эти игроки заслуживают быть там", - цитирует Беллами BBC.

Отметим, что победа в своей группе повышает шансы Уэльса обеспечить себе по крайней мере место в плей-офф к ЧМ-2026.