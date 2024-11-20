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Тренер сборной Уэльса верит, что его команда сможет попасть на ЧМ-2026
Драконы перестроились под руководством Беллами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Уэльс на своем поле создал камбэк и победил Исландию со счетом 4:1. Благодаря осечке турок, валлийцы сумели занять первое место в своей группе и подняться в дивизион А. На послематчевой пресс-конференции тренер "драконов" Крейг Беллами выразил несколько осторожную, но все еще оптимистичную ноту в адрес своей команды.
"У нас впереди еще долгий путь. Это шесть игр. У нас были хорошие периоды.Я мог бы легко сидеть здесь и радоваться ничьей [с Турцией, в прошлую субботу], и она оказалась довольно неплохой, но я верю, что они [игроки Уэльса] способны на большее. Я верю, что они могут играть. Я верю, что они могут играть через пас. Люди могут сказать, что вы не можете, но я могу. Мы хотим поехать на чемпионат мира - мы должны поставить галочку на этом пункте. Если мы туда попадем, мы хотим соревноваться. Эти игроки заслуживают быть там", - цитирует Беллами BBC.
Отметим, что победа в своей группе повышает шансы Уэльса обеспечить себе по крайней мере место в плей-офф к ЧМ-2026.
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