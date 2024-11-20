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Рональд Куман пожаловался на состояние поля в матче с боснийцами

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Специалист также подытожил выступления сборной в этом году

Рональд Куман пожаловался на состояние поля в матче с боснийцами

Getty Images/Global Images Ukraine

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В последнем туре Лиги наций Нидерланды расписали ничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Тренер "оранжевых" Рональд Куман очертил несколько причин, которые повлияли на итоговый результат команды.

"Такие игры надо выигрывать, но, конечно, это трудно, когда на кону ничего не стоит. Особенно, когда приходится играть в таких условиях. Не говоря уже о холоде, но поле было драматичным для хорошего футбола. Я видел, как многие игроки поскользнулись. Мы контролировали ситуацию до последнего получаса. Мы всегда находили свободного игрока. Позже это стало сложнее, потому что они начали играть вчетвером сзади. Кроме того, они пошли вперед более агрессивно. Конечно, мы должны были забивать второй гол сами, а потом этот злополучный гол выпал на нашу долю", - говорит Куман. Несмотря на неутешительный результат, это не повлияло на общий вывод тренер о 2024 году.

"Это был замечательный год. Мы дошли до полуфинала чемпионата Европы и сейчас находимся в четвертьфинале Лиги наций. Мы можем гордиться этим", - сказал Рональд Куман.

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Нидерланды Рональд Куман
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Источник:
KNVB
Опубликовал: Александр Гресь
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