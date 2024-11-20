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Нагельсманн насчет назначенного пенальти: Я разговаривал с арбитром после игры и спросил, видел ли он матч против Испании
Наверное, судья этот поединок не смотрел
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре Лиги наций Германия сыграла вничью с Венгрией (1:1). Тренер "бундестим" Юлиан Нагельсманн остался недоволен назначенным пенальти в ворота его сборной, проведя при этом параллель с четвертьфинальным поединком на Евро-2024, когда в подобной ситуации не зафиксировали игру рукой у испанского игрока Марка Кукурелье.
"Честно говоря, я не очень хочу говорить о сегодняшней игре. Я думаю, что мы можем сыграть лучше. В первом тайме мы потратили слишком много времени, чтобы частично собрать все воедино, особенно за двадцать минут до перерыва. [Относительно назначенного пенальти] Я разговаривал с арбитром после игры и спросил, видел ли он матч против Испании [на Евро]. Я не думаю, что он понял, что я сказал. Я не думаю, что это вообще был пенальти. [Робин] Кох отворачивается от удара и прижимает руки ближе к телу", - заявил Юлиан Нагельсманн.
Отметим, что сборная Германии заняла первое место в группе А3 и будет участвовать в четвертьфинале Лиги наций в следующем году.
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