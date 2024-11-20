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Тренер сборной Чехии очертил самую главную задачу своей команды на следующий год
Первую цель они выполнили
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Чехии переиграла Грузию со счетом 2:1. Благодаря этому результату "локомотив" вышел в дивизион А, заняв первое место в своей группе. Главный тренер чехов Иван Гашек после поединка отметил, что его команда теперь должна сосредоточиться на другой задаче.
"Я думаю, что мы играли в честный футбол, ребята играли друг за друга и упорно работали. Это принесло свои плоды, и мы должны продолжать в том же духе. Это некий промежуточный уровень того, чего мы хотим достичь. Все должно идти шаг за шагом. Первой целью было выиграть эту группу B Лиги наций, мы этого достигли. Но это все еще частично выполненная задача, потому что главная задача - квалифицироваться на чемпионат мира. Это наша главная цель", - заявил Иван Гашек.
Напомним, что благодаря осечке грузин и победы Украины над албанцами, наша сборная заняла второе место и будет играть в плей-офф на повышение в дивизион А.
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