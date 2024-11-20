  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Тренер сборной Чехии очертил самую главную задачу своей команды на следующий год
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер сборной Чехии очертил самую главную задачу своей команды на следующий год

Лига наций УЕФА

Первую цель они выполнили

Тренер сборной Чехии очертил самую главную задачу своей команды на следующий год

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера сборная Чехии переиграла Грузию со счетом 2:1. Благодаря этому результату "локомотив" вышел в дивизион А, заняв первое место в своей группе. Главный тренер чехов Иван Гашек после поединка отметил, что его команда теперь должна сосредоточиться на другой задаче.

"Я думаю, что мы играли в честный футбол, ребята играли друг за друга и упорно работали. Это принесло свои плоды, и мы должны продолжать в том же духе. Это некий промежуточный уровень того, чего мы хотим достичь. Все должно идти шаг за шагом. Первой целью было выиграть эту группу B Лиги наций, мы этого достигли. Но это все еще частично выполненная задача, потому что главная задача - квалифицироваться на чемпионат мира. Это наша главная цель", - заявил Иван Гашек.

Напомним, что благодаря осечке грузин и победы Украины над албанцами, наша сборная заняла второе место и будет играть в плей-офф на повышение в дивизион А.

По теме
yellow-arrow
"Вопросов к нему нет". Милевский встал на защиту звезды сборной Украины
yellow-arrow
Винченцо Монтелла очертил причину поражения его подопечных в матче с Черногорией
yellow-arrow
"Надо делать выводы". Эксперт дал оценку игре Украины в матче с Албанией
Чехия Иван Гашек
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Футбольна асоціація Чехії
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости