Винченцо Монтелла очертил причину поражения его подопечных в матче с Черногорией

Вчера Черногория совершила небольшую сенсацию, переиграв на своем поле Турцию со счетом 3:1. Вследствие этой осечки, а также победы Уэльса над Исландией, "лунные звезды" пропустили валлийцев на первое место, что позволило "драконам" напрямую выйти в дивизион А. После игры тренер сборной Турции Винченцо Монтелла указал на причину, которая повлияла на негативный результат для его команды.

"Это был футбольный матч, в котором почти не играли в футбол. Поле было очень плохим для игры на таком уровне. Когда ты играешь на таком уровне в таких условиях, это необычный матч. Наши игроки боролись до конца, но мы команда с более высоким техническим потенциалом, мы не такие физически подготовленные, как они, поэтому мы поплатились за это счетом на поле. Матч с Уэльсом был одним из лучших матчей, которые мы сыграли до этого времени. Когда мы владели мячом, когда мы не владели мячом, были позиции, которые мы находили, мы просто не могли забить. Возможно, это был лучший матч, который мы сыграли до этого времени. Сегодня на поле не было футбола. Условия на поле были непривычные, и соперник забивал с каждым ударом. Мы не могли приблизиться к забитому мячу даже в решающие моменты, мы не могли забить, несмотря на созданные нами моменты, это был необычный матч", - заявил Винченцо Монтелла.

Отметим, что сборная Турции заняла второе место в группе В4 и будет бороться в плей-офф на повышение в дивизион А.