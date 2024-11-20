Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Покер Дьекереша. Швеция - Азербайджан 6:0. Видео голов и обзор матча
Что творит этот парень?
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Швеции нанесла сокрушительное поражение Азербайджану в домашнем матче 6-го тура Лиги наций.
Четырьмя голами за "сине-желтых" отличился Виктор Дьекереш, еще два забитых мяча на свой счет записал Деян Кулушевски.
Благодаря этой победе Швеция перешла в дивизион B, а Азербайджан с одним набранным баллом вылетел в дивизион D.
Лига Наций. Группа С1. 6 тур
19 ноября. Швеция, Стокгольм "Френдс Арена"
Швеция - Азербайджан, 6:0
Голы: Кулушевски 10, 57, Дьекереш 26, 37, 58, 70
Популярное сейчас
- Провальный первый тайм от крестоносцев. Чехия – Грузия 2:1. Обзор матча и видео голов
- "Нас поставили на колени". Албания – Украина. Обзор послематчевой албанской прессы
- Известно финальное турнирное положение сборных во всех дивизионах Лиги наций
- Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО