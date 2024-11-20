Покер Дьекереша. Швеция - Азербайджан 6:0. Видео голов и обзор матча

Сборная Швеции нанесла сокрушительное поражение Азербайджану в домашнем матче 6-го тура Лиги наций.

Четырьмя голами за "сине-желтых" отличился Виктор Дьекереш, еще два забитых мяча на свой счет записал Деян Кулушевски.

Благодаря этой победе Швеция перешла в дивизион B, а Азербайджан с одним набранным баллом вылетел в дивизион D.

Лига Наций. Группа С1. 6 тур

19 ноября. Швеция, Стокгольм "Френдс Арена"

Швеция - Азербайджан, 6:0

Голы: Кулушевски 10, 57, Дьекереш 26, 37, 58, 70



