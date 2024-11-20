Златко Далич назвал сборную, с которой хотел бы избежать встречи в четвертьфинале Лиги наций

Сборная Хорватии по итогам группового этапа заняла второе место в группе А1. Главный тренер "шашечных" Златко Далич назвал команду, с которой не хотел бы встречаться в четвертьфинале Лиги наций.

"Я хотел бы избежать Испании, но мы можем пройти всех. Мы можем играть с Германией, Францией или Испанией, но я думаю, что мы можем одолеть их всех, через четыре или пять месяцев мы будем лучше", - цитирует Далича Marca.

Отметим, что матчи 1/4 финала Лиги наций состоятся 20 и 25 марта.