Французский полузащитник повторил известное празднование Лионеля Месси после матча Лиги наций

После последнего матча Лиги наций между сборными Италии и Франции, завершившегося уверенной победой гостей со счетом 1:3, Адриен Рабьо повторил культовое празднование в стиле Лионеля Месси.

После победного матча национальной команды Франции Адриен Рабьо показал свою футболку в раздевалке перед игрокам сборной, как это когда-то сделал Лионель Месси в одном из матчей Эль-Класико.

Adrien Rabiot replicated Lionel Messi’s iconic El Clasico celebration in the dressing room after his brace against Italy ???? pic.twitter.com/PKQMjqvgkm