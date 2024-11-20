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Французский полузащитник повторил известное празднование Лионеля Месси после матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

В этой игре хавбек отметился дублем

Французский полузащитник повторил известное празднование Лионеля Месси после матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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После последнего матча Лиги наций между сборными Италии и Франции, завершившегося уверенной победой гостей со счетом 1:3, Адриен Рабьо повторил культовое празднование в стиле Лионеля Месси.

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После победного матча национальной команды Франции Адриен Рабьо показал свою футболку в раздевалке перед игрокам сборной, как это когда-то сделал Лионель Месси в одном из матчей Эль-Класико.

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Также добавим, что благодаря этой победе над Италией сборная Франции стала лидером в своей группе Лиги наций, тоже набрав 13 очков, обойдя ближайших соперников по дополнительным показателям.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Андрей Журба
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