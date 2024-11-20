  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Констатируем прогресс и статус середняка европейского футбола. О матчах сборной Украины в Лиге наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Констатируем прогресс и статус середняка европейского футбола. О матчах сборной Украины в Лиге наций

Лига наций УЕФА

Обсуждаем, хорошо это или плохо в текущих реалиях

Констатируем прогресс и статус середняка европейского футбола. О матчах сборной Украины в Лиге наций

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки подопечных Реброва с Грузией и Албанией. Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, Castbox, Pocket Casts, Spotify for Podcasters, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Читайте также"Мы должны обыгрывать команды такого уровня". Маркевич высказался о победе Украины над Албанией

Ноябрьские матчи лучше октябрьских, октябрьские лучше сентябрьских. Сборная Украины однозначно демонстрирует прогресс в тактике, самоотдаче, борьбе и других компонентах. Но фундамент некрепкий, а вопросы к Реброву все еще остаются (несмотря на грамотную ротацию), да и класса критически не хватает. Сможет ли сборная обойтись чисто косметическим ремонтом в текущих реалиях или нужно решать вопрос кардинально? Способен ли этот подбор футболистов на большее? Разбирались авторы UA-Футбол: Леон Вургафт, Роман Синчук и Влад Личик.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

По теме
yellow-arrow
"Пора наказывать". Милевский назвал желаемого соперника для сборной Украины в Лиге наций
yellow-arrow
Ребров одержал юбилейную победу во главе сборной Украины
yellow-arrow
Довбик забил только один гол в шести матчах ЛН. Маркевич считает, что ему нужно было оставаться в Испании
Украина Албания Грузия Лига Наций Подкаст Аудио Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости