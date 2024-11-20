Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Констатируем прогресс и статус середняка европейского футбола. О матчах сборной Украины в Лиге наций
Обсуждаем, хорошо это или плохо в текущих реалиях
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Обсуждаем поединки подопечных Реброва с Грузией и Албанией. Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, Castbox, Pocket Casts, Spotify for Podcasters, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.
Ноябрьские матчи лучше октябрьских, октябрьские лучше сентябрьских. Сборная Украины однозначно демонстрирует прогресс в тактике, самоотдаче, борьбе и других компонентах. Но фундамент некрепкий, а вопросы к Реброву все еще остаются (несмотря на грамотную ротацию), да и класса критически не хватает. Сможет ли сборная обойтись чисто косметическим ремонтом в текущих реалиях или нужно решать вопрос кардинально? Способен ли этот подбор футболистов на большее? Разбирались авторы UA-Футбол: Леон Вургафт, Роман Синчук и Влад Личик.
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