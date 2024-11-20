Присуждено техническое поражение. УЕФА обнародовал вердикт относительно матча Румыния - Косово

На официальном сайте УЕФА опубликовано решение относительно матча пятого тура Лиги наций между сборными Румынии и Косова, который был приостановлен из-за того, что косовары покинули поле из-за оскорблений со стороны румынских фанатов.

В заявлении говорится о том, что сборная Косова получила техническое поражение (3:0) за недоигранный матч с Румынией. Также один из следующих матчей национальной команды Косово состоится без зрителей.

Также сообщается, что румынская федерация была оштрафована на 128 тысяч евро за многочисленные нарушения, в том числе за "расистское, ксенофобное поведение болельщиков" и "провокационные политические лозунги", но сборная Косова была наказана техническим поражением 3:0, потому что именно она была ответственна за то, что матч не был доигран.

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Также добавим, что в результате этого решения сборная Румыния завоевала первое место в группе C2 и заработала автоматическое повышение в дивизион B, а сборная Косова будет играть в плей-офф за возможное повышение.