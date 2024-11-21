Сборная Австрии в последнем матче Лиги Наций играла в специальном комплекте. Фото

Сборная Австрии в последнем матче Лиги Наций играла в специальном комплекте.

На матч против сборной Словении, австрийские футболисты вышли в форме, приуроченной к 50-летию сотрудничества с Puma.

В свободную продажу поступило 1974 формы – в честь года начала сотрудничества.

По информации Footy Headlines, форма имеет чёрную основу с элегантными красно-бело-красными полосками и золотыми акцентами, символизирующими национальную гордость Австрии. Традиционные логотипы и памятные надписи украшают воротник, грудь и подол, сочетая наследие с современным стилем.

Напомним, сборная Австрии сыграла со сборной Словении вничью со счётом 1:1. Австрия в группе B3 заняла второе место и поборется за выход в Лигу А. Словения оказалась на третьей позиции и сыграет с одной сборной из вторых мест Лиги С за сохранение в дивизионе.