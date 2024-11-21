  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Сборная Австрии в последнем матче Лиги Наций играла в специальном комплекте. Фото
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Австрии в последнем матче Лиги Наций играла в специальном комплекте. Фото

Лига наций УЕФА

Приуроченный к важному событию

Сборная Австрии в последнем матче Лиги Наций играла в специальном комплекте. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Австрии в последнем матче Лиги Наций играла в специальном комплекте.

На матч против сборной Словении, австрийские футболисты вышли в форме, приуроченной к 50-летию сотрудничества с Puma.

В свободную продажу поступило 1974 формы – в честь года начала сотрудничества.

Сборная Австрии в последнем матче Лиги Наций играла в специальном комплекте. Фото - изображение 1

По информации Footy Headlines, форма имеет чёрную основу с элегантными красно-бело-красными полосками и золотыми акцентами, символизирующими национальную гордость Австрии. Традиционные логотипы и памятные надписи украшают воротник, грудь и подол, сочетая наследие с современным стилем.

Сборная Австрии в последнем матче Лиги Наций играла в специальном комплекте. Фото - изображение 2

Сборная Австрии в последнем матче Лиги Наций играла в специальном комплекте. Фото - изображение 3

Напомним, сборная Австрии сыграла со сборной Словении вничью со счётом 1:1. Австрия в группе B3 заняла второе место и поборется за выход в Лигу А. Словения оказалась на третьей позиции и сыграет с одной сборной из вторых мест Лиги С за сохранение в дивизионе.

По теме
yellow-arrow
Констатируем прогресс и статус середняка европейского футбола. О матчах сборной Украины в Лиге наций
yellow-arrow
"Какая-то злобная критика", - Маркевич говорит, что пора прекращать критиковать сборную и Реброва
yellow-arrow
Сабо: После пропущенного гола от Албании я выключил телевизор, потому что очень нервничал
Австрия Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FootyHeadlines
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости