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Сборная Австрии в последнем матче Лиги Наций играла в специальном комплекте. Фото
Приуроченный к важному событию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Австрии в последнем матче Лиги Наций играла в специальном комплекте.
На матч против сборной Словении, австрийские футболисты вышли в форме, приуроченной к 50-летию сотрудничества с Puma.
В свободную продажу поступило 1974 формы – в честь года начала сотрудничества.
По информации Footy Headlines, форма имеет чёрную основу с элегантными красно-бело-красными полосками и золотыми акцентами, символизирующими национальную гордость Австрии. Традиционные логотипы и памятные надписи украшают воротник, грудь и подол, сочетая наследие с современным стилем.
Напомним, сборная Австрии сыграла со сборной Словении вничью со счётом 1:1. Австрия в группе B3 заняла второе место и поборется за выход в Лигу А. Словения оказалась на третьей позиции и сыграет с одной сборной из вторых мест Лиги С за сохранение в дивизионе.
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