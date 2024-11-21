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Фанаты регионального клуба в Германии нанесли ущерб стадиону в размере 10 тысяч евро

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Фанаты регионального клуба в Германии нанесли ущерб стадиону в размере 10 тысяч евро

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Фанаты регионального клуба в Германии нанесли ущерб стадиону в размере 10 тысяч евро.

В региональном Кубке Германии, фанаты "Кемистрти Лейпциг" нанесли ущерб стадиону команды "ВФБ Ауэрбах".

По словам президента ВФБ Ауэрбах, болельщики устроили беспорядки в туалетах гостевого блока, вырвав сиденья и пластиковые стекла на трибунах, а также полностью замазав весь гаражный комплекс.

Президент выразил надежду, что они получат поддержку от "Кемистри Лейпциг". Клуб подал заявление в полицию, и они проводят расследование.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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