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Фанаты регионального клуба в Германии нанесли ущерб стадиону в размере 10 тысяч евро
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Фанаты регионального клуба в Германии нанесли ущерб стадиону в размере 10 тысяч евро.
В региональном Кубке Германии, фанаты "Кемистрти Лейпциг" нанесли ущерб стадиону команды "ВФБ Ауэрбах".
По словам президента ВФБ Ауэрбах, болельщики устроили беспорядки в туалетах гостевого блока, вырвав сиденья и пластиковые стекла на трибунах, а также полностью замазав весь гаражный комплекс.
Президент выразил надежду, что они получат поддержку от "Кемистри Лейпциг". Клуб подал заявление в полицию, и они проводят расследование.
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