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"Над нами поиздевались". Луческу - о решении УЕФА по матчу Лиги наций

Лига наций УЕФА
"Над нами поиздевались". Луческу - о решении УЕФА по матчу Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал решение УЕФА по поводу матча Лиги наций с участием его команды, согласно которому Федерация румынского футбола получила штраф в в 128 тысяч евро, а национальной команде Косово присудили техническое поражение со счетом 3:0

"То, как они себя вели, в каком состоянии оставили раздевалку – это ненормально. Я уважаю игроков, но они тоже должны были уважать идею спорта. Это нормально, другое решение принять было нельзя. Любая команда, покидающая поле, демонстрирует неуважение к фэйр-плей.

Это политическое решение, чтобы никого не огорчать. С тех пор я говорил, что так будет. Вы не должны поощрять это. Позже другая команда может сделать то же самое. К сожалению, так сложилось.

Болельщики должны быть частью футбольной команды, они должны поддерживать команду. Как я должен чувствовать себя как тренер сборной, которая будет играть на пустом стадионе? Думаю, это большая потеря.

Одна команда поиздевалась над нами и заставила сидеть на морозе час, потому что они не хотели доиграть две минуты. Они думали, что могут получить от этого положительный результат. Где был расизм? Многие лжи, их не были обижены. Поведение было прекрасным", – приводит слова Луческу Digisport.

Напомним, сборная Румынии завершила групповой этап на первом месте, набрав максимально возможные 18 очков.

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Мирча Луческу Румыния УЕФА Косово Лига Наций
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Источник:
Digisport.to
Опубликовал: Александр Бураков
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