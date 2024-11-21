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Косово будет оспаривать решение УЕФА о техническом поражении команды в матче против Румынии
ФФК уже подала официальный запрос на получение полного решения УЕФА (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола Косово не согласна с
"Несмотря на это, мы не согласны с решением о снятии трех очков с Косово и объявлением результата 3:0 в пользу Румынии. На это решение ФФК подаст жалобы и обжалует дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, продолжая защищать права и целостность нашей национальной сборной.
ФФК уже подала официальный запрос на получение полного решения УЕФА, чтобы иметь полный доступ ко всем деталям и юридической аргументации, которые привели к этому решению, и после получения полного решения мы будем использовать все другие уровни апелляции, которые есть в нашем распоряжении, чтобы обжаловать снятие очков, которое не отражает справедливости и не отражает наших усилий по защите спортивных ценностей", - говорится в заявлении.
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