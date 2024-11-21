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Косово будет оспаривать решение УЕФА о техническом поражении команды в матче против Румынии

Лига наций УЕФА

ФФК уже подала официальный запрос на получение полного решения УЕФА (с)

Косово будет оспаривать решение УЕФА о техническом поражении команды в матче против Румынии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Федерация футбола Косово не согласна с решением УЕФА о техническом поражении сборной в матче Лиги наций против Румынии и решила обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Несмотря на это, мы не согласны с решением о снятии трех очков с Косово и объявлением результата 3:0 в пользу Румынии. На это решение ФФК подаст жалобы и обжалует дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, продолжая защищать права и целостность нашей национальной сборной.

ФФК уже подала официальный запрос на получение полного решения УЕФА, чтобы иметь полный доступ ко всем деталям и юридической аргументации, которые привели к этому решению, и после получения полного решения мы будем использовать все другие уровни апелляции, которые есть в нашем распоряжении, чтобы обжаловать снятие очков, которое не отражает справедливости и не отражает наших усилий по защите спортивных ценностей", - говорится в заявлении.

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Румыния УЕФА Косово
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Источник:
Кosova
Опубликовал: Екатерина Власова
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