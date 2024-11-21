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Внимательно ли вы следили за сборной Украины в Лиге наций 2024/25? Квиз от UA-Футбол

Лига наций УЕФА

Сколько дали правильный ответ?

Внимательно ли вы следили за сборной Украины в Лиге наций 2024/25? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 22 ноября, сборная Украины узнает имя соперника в плей-офф за право выхода в Лигу A Лиги наций.

Напомним, им может стать кто-то из команд: Шотландии, Бельгии, Венгрии или Сербии.

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Мы предлагаем вам проверить, как хорошо вы следили за выступлениями "сине-желтых" в этой ЛН, пройдя наш тест.

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