Внимательно ли вы следили за сборной Украины в Лиге наций 2024/25? Квиз от UA-Футбол

В пятницу, 22 ноября, сборная Украины узнает имя соперника в плей-офф за право выхода в Лигу A Лиги наций.

Напомним, им может стать кто-то из команд: Шотландии, Бельгии, Венгрии или Сербии.

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