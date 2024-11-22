Соперник для Украины. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки Лиги наций

Украина с боями выгрызла второе итоговое место турнирной таблицы в Лиге наций, что позволило подопечным Сергея Реброва выйти в плей-офф. Там украинская сборная поборется за выход в Дивизион А с одной из сборных, занявших третьи месяца в группах Дивизиона А.

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Нашим соперником могут быть Бельгия, Сербия, Венгрия, Шотландия. А где и когда состоится процедура жеребьевки? Где смотреть?

Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25 состоится в пятницу, 22-го ноября 2024-го года, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.