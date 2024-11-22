  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Соперник для Украины. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соперник для Украины. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки Лиги наций

Лига наций УЕФА

Жеребьевка плей-офф Лиги наций: Где и когда смотреть онлайн трансляцию ⋉ 22.11.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Соперник для Украины. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки Лиги наций

УЕФА

Новина українською

Украина с боями выгрызла второе итоговое место турнирной таблицы в Лиге наций, что позволило подопечным Сергея Реброва выйти в плей-офф. Там украинская сборная поборется за выход в Дивизион А с одной из сборных, занявших третьи месяца в группах Дивизиона А.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Нашим соперником могут быть Бельгия, Сербия, Венгрия, Шотландия. А где и когда состоится процедура жеребьевки? Где смотреть?

Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25 состоится в пятницу, 22-го ноября 2024-го года, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція жеребкування плей-оф Ліги націй
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
"Надо обыграть Орбана". Экс-игрок сборной Украины - о потенциальных соперниках команды Реброва
yellow-arrow
Соперник для Украины. Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
yellow-arrow
Сегодня сборная Украины узнает соперника в плей-офф Лиги наций
Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости