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Соперник для Украины. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки Лиги наций
Жеребьевка плей-офф Лиги наций: Где и когда смотреть онлайн трансляцию ⋉ 22.11.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
УЕФА
Украина с боями выгрызла второе итоговое место турнирной таблицы в Лиге наций, что позволило подопечным Сергея Реброва выйти в плей-офф. Там украинская сборная поборется за выход в Дивизион А с одной из сборных, занявших третьи месяца в группах Дивизиона А.
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Нашим соперником могут быть Бельгия, Сербия, Венгрия, Шотландия. А где и когда состоится процедура жеребьевки? Где смотреть?
Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25 состоится в пятницу, 22-го ноября 2024-го года, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
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