Лига наций УЕФА
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Ремейки финалов чемпионата мира. Определились четвертьфинальные пары Лиги наций
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 22 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций-2024/25.
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По ее итогам стали известны четвертьфинальные пары турнира, а также потенциальные противостояния в рамках полуфинала:
- Нидерланды/Испания - Хорватия/Франция
- Италия/Германия - Дания/Португалия
Отметим, что четвертьфиналы Лиги А пройдут 20 и 23 марта 2025 года, полуфиналы - 4 и 5 июня, финал и матч за третье место - 8 июня.
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