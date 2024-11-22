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Ремейки финалов чемпионата мира. Определились четвертьфинальные пары Лиги наций

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Ремейки финалов чемпионата мира. Определились четвертьфинальные пары Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций-2024/25.

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По ее итогам стали известны четвертьфинальные пары турнира, а также потенциальные противостояния в рамках полуфинала:

  • Нидерланды/Испания - Хорватия/Франция
  • Италия/Германия - Дания/Португалия

Отметим, что четвертьфиналы Лиги А пройдут 20 и 23 марта 2025 года, полуфиналы - 4 и 5 июня, финал и матч за третье место - 8 июня.

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