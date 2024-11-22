Лига наций УЕФА
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Бывший соперник Украины против бывшей команды Петракова. Все пары плей-офф ЛН
Известны результаты жеребьевки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 22-го ноября, состоялась церемония жеребьевки стадии плей-офф Лиги наций 2024/25.
Во время жеребьевки плей-офф за место в Лиге наций А определились все четыре пары:
- Турция - Венгрия
- Украина - Бельгия
- Греция - Шотландия
- Австрия - Сербия
Матчи состоятся 20 и 23 марта 2025 года.
Известны результаты жеребьевки плей-офф за переход между дивизионами С/В:
- Косово - Исландия
- Болгария - Ирландия
- Армения - Грузия
- Словакия - Словения
Матчи состоятся 20 и 23 марта следующего года.
По результатам жеребьевки плей-офф за переход между дивизионами D/C известно две пары:
- Гибралтар - Латвия
- Мальта - Люксембург
Матчи состоятся 25-26 марта 2025 года.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Андрей Журба
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