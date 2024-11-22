Бывший соперник Украины против бывшей команды Петракова. Все пары плей-офф ЛН

Сегодня, 22-го ноября, состоялась церемония жеребьевки стадии плей-офф Лиги наций 2024/25.

Во время жеребьевки плей-офф за место в Лиге наций А определились все четыре пары:

Турция - Венгрия

Украина - Бельгия

Греция - Шотландия

Австрия - Сербия

Матчи состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

Известны результаты жеребьевки плей-офф за переход между дивизионами С/В:

Косово - Исландия

Болгария - Ирландия

Армения - Грузия

Словакия - Словения

Матчи состоятся 20 и 23 марта следующего года.

По результатам жеребьевки плей-офф за переход между дивизионами D/C известно две пары:

Гибралтар - Латвия

Мальта - Люксембург

Матчи состоятся 25-26 марта 2025 года.