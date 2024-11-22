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Бывший соперник Украины против бывшей команды Петракова. Все пары плей-офф ЛН

Лига наций УЕФА

Известны результаты жеребьевки

Бывший соперник Украины против бывшей команды Петракова. Все пары плей-офф ЛН

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 22-го ноября, состоялась церемония жеребьевки стадии плей-офф Лиги наций 2024/25.

Во время жеребьевки плей-офф за место в Лиге наций А определились все четыре пары:

  • Турция - Венгрия
  • Украина - Бельгия
  • Греция - Шотландия
  • Австрия - Сербия

Матчи состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

Известны результаты жеребьевки плей-офф за переход между дивизионами С/В:

  • Косово - Исландия
  • Болгария - Ирландия
  • Армения - Грузия
  • Словакия - Словения

Матчи состоятся 20 и 23 марта следующего года.

По результатам жеребьевки плей-офф за переход между дивизионами D/C известно две пары:

  • Гибралтар - Латвия
  • Мальта - Люксембург

Матчи состоятся 25-26 марта 2025 года.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Андрей Журба
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