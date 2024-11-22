"Знаем, как играть с Украиной". Реакция тренера сборной Бельгии на жеребьевку ЛН

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал жеребьевку плей-офф Лиги наций-2024/25, по итогам которой его подопечные сыграют с командой Украины.

"Доволен ли я жребием? Не знаю, что значит "быть довольным жребием". Каждый соперник по-своему особенный. Очень приятно снова встретиться с Украиной, но с Турцией и Грецией тоже было бы интересно.

Имеет ли значение, что мы с ними играли на Евро? Я не знаю. Мы знаем их игроков, но это не так важно. Как Бельгии начать снова играть хорошо? Мы знаем, что нам надо делать. Примерно понимаем, как нам надо играть с таким соперником. Мы хорошо осведомлены.

Что касается меня, я планирую оставаться тренером Бельгии. Результаты не очень хорошие, поэтому и возникают определенные эмоции и дискуссии, плохо, если бы ничего этого не было. Поэтому я и люблю эту работу.

Надеюсь в марте мы сможем играть сильнейшим составом, потому что в последних матчах нам пришлось делать много изменений. Мы хотим остаться в Лиге А, это наша цель", - сказал Тедеско.