Сравнения неуместны. Экс наставник сборной Украины высказался о матче против Бельгии

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился своими мыслями о жеребьевке Лиги наций и о предстоящем матче подопечных Реброва против сборной Бельгии.

Что думаете по поводу жеребьевки плей-офф Лиги наций, по итогам которой Украина сыграет с Бельгией?

Жеребьевка хорошая, она прошла удачно. Сборная Украины, если в кондициях и на ходу, то она может любую команду обыграть. Как они подойдут к матчам с Бельгией, с какими футболистами, кто будет играть в этих матчах, посмотрим. Конечно, Бельгия - это соперник непростой. Я не думаю, что надо посыпать голову пеплом. Имеем то, что имеем. Будем к матчам с бельгийцами готовиться серьезно. У нас есть достаточно хорошие футболисты. Конечно, сборная Бельгии по подбору футболистов - это достаточно серьезный оппонент. Но, думаю, все мы от этих матчей с Бельгией получим удовольствие.

Недавно на Евро играли с Бельгией. Остались незакрытые вопросы по тому матчу, который завершился вничью 0:0?

Я не могу охарактеризовать ту игру, потому что в группе тогда сложилось такое непростое положение. И, по сути, игра с Бельгией, честно говоря, была никакая. Было тогда видно, что футболисты опустошены.

Настраиваясь на противостояние с Бельгией, нужно принимать во внимание ничью с Грузией и победу над Албанией?

Албания - это не Бельгия. И мы еще не сыграли ни одного матча, после которого мы могли бы выйти и сказать, что это была вообще фантастика и все понравилось в этом поединке! Да, в матче с Грузией ряд футболистов достаточно сильно сыграли. Конечно, на матче с Бельгией надо вызвать в сборную исполнителей, которые будут играть на атаку и будут актуальными.