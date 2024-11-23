"Ситуация не безнадежна". Кополовец - о жеребьевке Лиги наций

Бывший игрок "Карпат" Михаил Кополовец поделился своими мыслями относительно шансов сборной Украины в раунде плей-офф Лиги наций по футболу с бельгийцами:

"Я не считаю, что украинской сборной не повезло со жребием. Потому что последние официальные поединки подопечных Сергея Реброва свидетельствуют о том, что с соперниками, которые позади в табели о рангах, у нее не всегда получается. А вот с более именитыми оппонентами, когда максимальный настрой, желание проявить себя, удается демонстрировать целостную игру.

Все же, как бы нам того не хотелось, однако именно бельгийцы - фавориты, у них более "звездный" состав. Но раунд плей-офф очень коварен, даже более именитой сборной, если ей приходится выяснять отношения с неудобным соперником, то именно ей приходится сходить с дистанции.

На мой взгляд, положение украинской сборной - не безнадежное. Бельгийцы сами играют, однако позволяют делать это визави. Думаю, в мартовских поединках игровое преимущество будет на стороне подопечных Доменико Тедеско, но это не помешает нашим ребятам проводить острые контратаки. Кстати, это у них лучше получается, чем искать кратчайший путь к воротам соперников в позиционном наступлении. Поэтому, шансы пробиться в Лигу А - есть. Тем более, что в недавнем поединке на Евро-2024, бельгийцы не произвели впечатление непобедимых", — сказал Михаил.