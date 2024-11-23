Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ситуация не безнадежна". Кополовец - о жеребьевке Лиги наций
Считает, что не все потеряно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Карпат" Михаил Кополовец поделился своими мыслями относительно шансов сборной Украины в раунде плей-офф Лиги наций по футболу с бельгийцами:
"Я не считаю, что украинской сборной не повезло со жребием. Потому что последние официальные поединки подопечных Сергея Реброва свидетельствуют о том, что с соперниками, которые позади в табели о рангах, у нее не всегда получается. А вот с более именитыми оппонентами, когда максимальный настрой, желание проявить себя, удается демонстрировать целостную игру.
Все же, как бы нам того не хотелось, однако именно бельгийцы - фавориты, у них более "звездный" состав. Но раунд плей-офф очень коварен, даже более именитой сборной, если ей приходится выяснять отношения с неудобным соперником, то именно ей приходится сходить с дистанции.
На мой взгляд, положение украинской сборной - не безнадежное. Бельгийцы сами играют, однако позволяют делать это визави. Думаю, в мартовских поединках игровое преимущество будет на стороне подопечных Доменико Тедеско, но это не помешает нашим ребятам проводить острые контратаки. Кстати, это у них лучше получается, чем искать кратчайший путь к воротам соперников в позиционном наступлении. Поэтому, шансы пробиться в Лигу А - есть. Тем более, что в недавнем поединке на Евро-2024, бельгийцы не произвели впечатление непобедимых", — сказал Михаил.
Напомним, игра сборной Украины против сборной Бельгии состоится 20 и 23 марта 2025 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Билодид посетила концерт известной украинской певицы и удивила публику шикарным белым костюмом. Фото
- Ротань прокомментировал информацию о заинтересованности Шахтера в Калюжном
- Определена корзина молодежной сборной Украины перед жеребьевкой Евро-2025
- Сборная с самым низким рейтингом ФИФА в мире одержала первую в своей истории победу на выезде
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО