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Официально: Бельгия уволила своего главного тренера перед матчами Лиги наций против сборной Украины

Лига наций УЕФА
Обновлено

Соперник нашей национальной команды получит нового наставника

Официально: Бельгия уволила своего главного тренера перед матчами Лиги наций против сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

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На своем официальном сайте Королевская Бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) сообщила об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера национальной команды

В сообщении отмечается, что спортивный комитет KBVB прекратил сотрудничество с 39-летним немецким специалистом после тщательной оценки выступлений сборной под его руководством во время утренней встречи 17-го января.

Напомним, что Доменико Тедеско был назначен главным тренером "красных дьяволов" в феврале 2023 года. За это время сборная Бельгии провела под его руководством 24 поединка во всех турнирах, включая товарищеские встречи, одержав 12 побед и потерпев 6 поражений.

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Напомним, что матчи между сборными Украины и Бельгии в плей-офф Лиги наций за место в дивизионе A состоятся 20-го и 23-го марта соответственно.

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Источник:
KBVB
Опубликовал: Андрей Журба
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