Официально: Бельгия уволила своего главного тренера перед матчами Лиги наций против сборной Украины

На своем официальном сайте Королевская Бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) сообщила об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера национальной команды

В сообщении отмечается, что спортивный комитет KBVB прекратил сотрудничество с 39-летним немецким специалистом после тщательной оценки выступлений сборной под его руководством во время утренней встречи 17-го января.

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc