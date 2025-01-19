Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер с опытом работы в Ла Лиге и АПЛ может возглавить соперника Украины по Лиге Наций, – журналист
Источник называет его фаворитом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
58-летний Хулен Лопетеги покинул "Вест Хэм Юнайтед". Бельгийский журналист Саша Тавольери пишет, что испанский специалист – фаворит на должность нового тренера сборной Бельгии.
Наставник возглавлял национальную команду Испании в промежутке после Евро-2016 и до июня 2018 года. Под его руководством коллектив провел 20 матчей и не проиграл ни разу.
Также Лопетеги посвятил четыре года молодежным сборным родной страны U-19, U-20 и U-21. В сумме он готовил талантов "фурии рохи" к 32 встречам и только в одной из них его подопечные уступили.
Популярное сейчас
- "Я бы забрал команду с поля": эксперт высказался о судействе в матче Реал – Сельта и эпизод с Луниным
- Упущенная победа Арсенала без Зинченко, разгром Борнмута Забарного, поражения Ярмолюка и Цыганкова. Главные новости за 18 января
- "Стараюсь не реагировать": жена Конопли ответила, как воспринимает давление общественности
- Тедеско: Я на 100 процентов уверен, что Бельгия победит Украину
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело