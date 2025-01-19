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Лига наций УЕФА

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Тренер с опытом работы в Ла Лиге и АПЛ может возглавить соперника Украины по Лиге Наций, – журналист

Лига наций УЕФА

Источник называет его фаворитом

Тренер с опытом работы в Ла Лиге и АПЛ может возглавить соперника Украины по Лиге Наций, – журналист

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

58-летний Хулен Лопетеги покинул "Вест Хэм Юнайтед". Бельгийский журналист Саша Тавольери пишет, что испанский специалист – фаворит на должность нового тренера сборной Бельгии.

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Наставник возглавлял национальную команду Испании в промежутке после Евро-2016 и до июня 2018 года. Под его руководством коллектив провел 20 матчей и не проиграл ни разу.

Также Лопетеги посвятил четыре года молодежным сборным родной страны U-19, U-20 и U-21. В сумме он готовил талантов "фурии рохи" к 32 встречам и только в одной из них его подопечные уступили.

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Источник:
Sacha Tavolieri
Опубликовал: Александр Симченко
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