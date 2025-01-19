Тренер с опытом работы в Ла Лиге и АПЛ может возглавить соперника Украины по Лиге Наций, – журналист

58-летний Хулен Лопетеги покинул "Вест Хэм Юнайтед". Бельгийский журналист Саша Тавольери пишет, что испанский специалист – фаворит на должность нового тренера сборной Бельгии.

Наставник возглавлял национальную команду Испании в промежутке после Евро-2016 и до июня 2018 года. Под его руководством коллектив провел 20 матчей и не проиграл ни разу.

Также Лопетеги посвятил четыре года молодежным сборным родной страны U-19, U-20 и U-21. В сумме он готовил талантов "фурии рохи" к 32 встречам и только в одной из них его подопечные уступили.