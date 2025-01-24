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Стало известно место проведения ответного матча между Украиной и Бельгией

Лига наций УЕФА
Обновлено

Поединок пройдет 23 марта

Стало известно место проведения ответного матча между Украиной и Бельгией

Фото: Олександр Приходько/UA-Football

Новина українською

Сборная Бельгии определилась с местом проведения домашнего матча с Украиной в плей-офф Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ со ссылкой на Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию.

Второй поединок между национальными командами состоится 23 марта в городе Генк на поле стадиона "Cegeka Arena", который является домашним для клуба "Генк".

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Стадион рассчитан на 25 000 зрителей, причем 4 200 мест являются стоячими.

Напомним, первый матч сборных Украины и Бельгии за право выхода в дивизион А Лиги наций состоится 20 марта в городе Мурсия (Испания) на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия".

Ранее сборная Бельгии официально получила нового главного тренера.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.01.2025 в 14:03
А потім скажуть: так їм довелося 3000 км чи скільки там, добиратися до Мурсії... Аяяй, логістика
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.01.2025 в 14:03
А потім скажуть: так їм довелося 3000 км чи скільки там, добиратися до Мурсії... Аяяй, логістика
Ответить
0
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