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Стало известно место проведения ответного матча между Украиной и Бельгией
Поединок пройдет 23 марта
Фото: Олександр Приходько/UA-Football
Сборная Бельгии определилась с местом проведения домашнего матча с Украиной в плей-офф Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ со ссылкой на Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию.
Второй поединок между национальными командами состоится 23 марта в городе Генк на поле стадиона "Cegeka Arena", который является домашним для клуба "Генк".
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Стадион рассчитан на 25 000 зрителей, причем 4 200 мест являются стоячими.
Напомним, первый матч сборных Украины и Бельгии за право выхода в дивизион А Лиги наций состоится 20 марта в городе Мурсия (Испания) на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия".
Ранее сборная Бельгии официально получила нового главного тренера.
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