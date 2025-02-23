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Куртуа – о возвращении в сборную: Я скучаю по играм за Бельгию. Теперь я готов

Лига наций УЕФА

Вскоре "красные дьяволы" сыграют против Украины

Куртуа – о возвращении в сборную: Я скучаю по играм за Бельгию. Теперь я готов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал свое потенциальное возвращение в сборную Бельгии.

“Я скучаю по играм за Бельгию. И скучаю по игре на больших турнирах.

Прошло полтора года, теперь я готов”, – сказал Куртуа.

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В последний раз вратарь выступал в составе сборной Бельгии в июне 2023 года в матче квалификации на Евро-2024 против Австрии. Впоследствии у него возник конфликт с тогдашним наставником "красных дьяволов" Тедеску, после чего он остановил свои выступления за команду.

В общей сложности на счету Куртуа 102 матча в составе национальной сборной.

Следующие матчи сборной Бельгии запланированы на 20 и 23 марта против сборной Украины в плей-офф Лиги наций за право выступать в дивизионе A. Сначала команды сыграют в Мурсии, а затем – в Генке.

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Бельгия Тибо Куртуа
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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