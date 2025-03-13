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Сборная Германии представила заявку на матчи Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Юлиан Нагельсман вызвал 23 игрока

Сборная Германии представила заявку на матчи Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Германии представила заявку на матчи Лиги Наций.

Главный тренер Юлиан Нагельсман взял на турнир 23 футболиста. Заявка выглядит так:

Вратари: Оливер Бауманн ("Хоффенхайм"). Александр Нюбель ("Штутгарт"), Стефан Ортега ("Манчестер Сити")

Защитники: Ян Биссек ("Интер"), Йошшуа Киммих ("Бавария"), Робин Коч ("Айнтрахт"), Максимилиан Миттельстадт ("Штутгарт"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Нико Шлоттербек ("Боруссия Д"), Джонатан Та ("Байер").

Полузащитники: Карим Адейеми ("Боруссия Д"), Надим Амири ("Майнц"), Роберт Андрих ("Байер"), Леон Горетцка ("Бавария"), Паскаль Гросс ("Боруссия Д"), Джемми Левелинг ("Штутгарт"), Джамал Мусиала, Лерой Сане (оба – "Бавария"), Ангело Штиллер ("Штутгарт")

Нападающие: Джонатан Буркардт ("Майнц"), Тим Клейндиенст ("Боруссия М"), Денис Ундав ("Штутгарт").

Напомним, что сборная Германии сыграет против сборной Италии в финале Четырёх в Лиге Наций. Поединки пройдут 20 и 23 марта.

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Источник:
DFB-Team
Опубликовал: Владислав Прийменко
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