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Трое грузинских футболистов, играющих в УПЛ, вызваны в национальную сборную на матчи Лиги Наций
Удачи!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трое грузинских футболистов, играющих в УПЛ, вызваны в национальную сборную на матчи Лиги Наций.
Федерация футбола Грузии сообщила, что на матчи против сборной Армении вызваны 25 футболистов. Среди них три игрока из чемпионатов Украины.
Защитники Иракли Азаров ("Шахтёр"), Лука Лацабидзе ("Черноморец") и полузащитник Шота Ноникашвили ("ЛНЗ") попали в заявку сборной. Также вызван Георгий Гочолеишвили - защитник "Шахтёра", который на правах аренды играет за "Копенгаген".
Для защитника "Черноморца" это дебютный вызов в сборную Грузии.
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Напомним, что сборная Грузии сыграет со сборной Армении 20 и 23 марта за сохранение места в дивизионе В.
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