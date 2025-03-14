С новым лицом из Реала. Сборная Испании объявила заявку на матчи с Нидерландами в Лиге наций

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил заявку на две четвертьфинальных игры Лиги наций против национальной команды Нидерландов.

Вопреки ожиданиям, в список не вошли центрбек "Борнмута" Дин Хейсен и полузащитник "Бетиса" Иско. В то же время, свой первый вызов в стан "Фурии Рохи" получил защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио.



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Заявка сборной Испании:

Вратари : Унай Симон, Давид Райя, Алекс Ремиро.

: Унай Симон, Давид Райя, Алекс Ремиро. Защитники: Педро Порро, Оскар Мингеса, Пау Кубарси, Робин Ле Норман, Иньиго Мартинес, Рауль Асенсио, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо.

Педро Порро, Оскар Мингеса, Пау Кубарси, Робин Ле Норман, Иньиго Мартинес, Рауль Асенсио, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо. Полузащитники : Мартин Субименди, Марк Касадо, Фабиан Руис, Педри, Микель Мерино и Алекс Баэна.

: Мартин Субименди, Марк Касадо, Фабиан Руис, Педри, Микель Мерино и Алекс Баэна. Нападающие: Ферран Торрес, Йереми Пино, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Микель Оярсабаль, Брайан Сарагоса, Альваро Мората, Саму Омородион, Айозе Перес.

20 марта Испания сыграет с Нидерландами на выезде, а 23-го числа проведет ответный матч в родных стенах.