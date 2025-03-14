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С новым лицом из Реала. Сборная Испании объявила заявку на матчи с Нидерландами в Лиге наций

Лига наций УЕФА
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С новым лицом из Реала. Сборная Испании объявила заявку на матчи с Нидерландами в Лиге наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил заявку на две четвертьфинальных игры Лиги наций против национальной команды Нидерландов.

Вопреки ожиданиям, в список не вошли центрбек "Борнмута" Дин Хейсен и полузащитник "Бетиса" Иско. В то же время, свой первый вызов в стан "Фурии Рохи" получил защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио.

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Заявка сборной Испании:

  • Вратари: Унай Симон, Давид Райя, Алекс Ремиро.
  • Защитники: Педро Порро, Оскар Мингеса, Пау Кубарси, Робин Ле Норман, Иньиго Мартинес, Рауль Асенсио, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо.
  • Полузащитники: Мартин Субименди, Марк Касадо, Фабиан Руис, Педри, Микель Мерино и Алекс Баэна.
  • Нападающие: Ферран Торрес, Йереми Пино, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Микель Оярсабаль, Брайан Сарагоса, Альваро Мората, Саму Омородион, Айозе Перес.

20 марта Испания сыграет с Нидерландами на выезде, а 23-го числа проведет ответный матч в родных стенах.

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Испания Нидерланды Лига Наций Рауль Асенсио
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