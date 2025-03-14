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С новым лицом из Реала. Сборная Испании объявила заявку на матчи с Нидерландами в Лиге наций
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Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил заявку на две четвертьфинальных игры Лиги наций против национальной команды Нидерландов.
Вопреки ожиданиям, в список не вошли центрбек "Борнмута" Дин Хейсен и полузащитник "Бетиса" Иско. В то же время, свой первый вызов в стан "Фурии Рохи" получил защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио.
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Заявка сборной Испании:
- Вратари: Унай Симон, Давид Райя, Алекс Ремиро.
- Защитники: Педро Порро, Оскар Мингеса, Пау Кубарси, Робин Ле Норман, Иньиго Мартинес, Рауль Асенсио, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо.
- Полузащитники: Мартин Субименди, Марк Касадо, Фабиан Руис, Педри, Микель Мерино и Алекс Баэна.
- Нападающие: Ферран Торрес, Йереми Пино, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Микель Оярсабаль, Брайан Сарагоса, Альваро Мората, Саму Омородион, Айозе Перес.
20 марта Испания сыграет с Нидерландами на выезде, а 23-го числа проведет ответный матч в родных стенах.
???? ???????????????????????????? | Lista de convocados para los cuartos de final de la #UEFANationsLeague.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 14, 2025
La Selección Española se enfrenta a Países Bajos a doble partido los días 20 y 23 de marzo de 2025.
ℹ️ https://t.co/GvZ5rs7bS2#VamosEspaña pic.twitter.com/mOVZ0Jcgpu
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