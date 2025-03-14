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С Куртуа, Де Брюйне и Лукаку. Бельгия объявила заявку на матчи с Украиной

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С Куртуа, Де Брюйне и Лукаку. Бельгия объявила заявку на матчи с Украиной

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ryan Pierse - UEFA/UEFA

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Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия огласил список из 26 футболистов на матчи плей-офф Лиги наций против сборной Украины.

В список попал вратарь Реала Тибо Куртуа, который не играл за национальную команду с июня 2023 года.

  • Вратари: Тибо Куртуа, Матс Селс, Сенне Ламменс, Мартен Вандевордт
  • Защитники: Тимоти Кастань, Зено Дебаст, Максим де Кейпер, Кони Де Винтер, Ваут Фас, Брэндон Мехеле, Тома Менье, Артюр Теат
  • Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Брайан Хейнен, Жорти Мокио, Николас Раскин, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен
  • Нападающие: Шарль Де Кетеларе, Жереми Доку, Малик Фофана, Ромелу Лукаку, Доди Лукебакио, Луи Опенда, Алексис Салемакерс, Леандро Троссард
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Напомним, что матчи между Украиной и Бельгией состоятся 20-го и 23-го марта.

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Источник:
Royal Belgian FA
Опубликовал: Андрей Журба
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