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С Куртуа, Де Брюйне и Лукаку. Бельгия объявила заявку на матчи с Украиной
Выбор нашего соперника
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ryan Pierse - UEFA/UEFA
Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия огласил список из 26 футболистов на матчи плей-офф Лиги наций против сборной Украины.
В список попал вратарь Реала Тибо Куртуа, который не играл за национальную команду с июня 2023 года.
- Вратари: Тибо Куртуа, Матс Селс, Сенне Ламменс, Мартен Вандевордт
- Защитники: Тимоти Кастань, Зено Дебаст, Максим де Кейпер, Кони Де Винтер, Ваут Фас, Брэндон Мехеле, Тома Менье, Артюр Теат
- Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Брайан Хейнен, Жорти Мокио, Николас Раскин, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен
- Нападающие: Шарль Де Кетеларе, Жереми Доку, Малик Фофана, Ромелу Лукаку, Доди Лукебакио, Луи Опенда, Алексис Салемакерс, Леандро Троссард
A new chapter begins. ???? pic.twitter.com/gKtaGg9EgS— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 14, 2025
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Напомним, что матчи между Украиной и Бельгией состоятся 20-го и 23-го марта.
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Источник:Royal Belgian FA
Опубликовал: Андрей Журба
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