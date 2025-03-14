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Стала известна заявка сборной Португалии на матчи Лиги наций

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Стала известна заявка сборной Португалии на матчи Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Португалии объявила состав на матчи 1/4 финала Лиги наций против Дании, которые состоятся 20 и 23 марта.

Вратари: Диогу Кошта, Руй Силва, Жозе Са.

Защитники: Диогу Далот, Нелсон Семеду, Нуну Мендеш, Нуну Тавареш, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Антониу Силва, Ренату Вейга.

Полузащитники: Жоау Пальинья, Рубен Невеш, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Феликс.

Нападающие: Франсишку Тринкау, Франсишку Консейсау, Педру Нету, Жовани Кенда, Рафаэл Леау, Диогу Жота, Гонсалу Рамуш, Криштиану Роналду.

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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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