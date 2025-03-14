Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стала известна заявка сборной Португалии на матчи Лиги наций
Список из 26 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Португалии объявила состав на матчи 1/4 финала Лиги наций против Дании, которые состоятся 20 и 23 марта.
Вратари: Диогу Кошта, Руй Силва, Жозе Са.
Защитники: Диогу Далот, Нелсон Семеду, Нуну Мендеш, Нуну Тавареш, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Антониу Силва, Ренату Вейга.
Полузащитники: Жоау Пальинья, Рубен Невеш, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Феликс.
Нападающие: Франсишку Тринкау, Франсишку Консейсау, Педру Нету, Жовани Кенда, Рафаэл Леау, Диогу Жота, Гонсалу Рамуш, Криштиану Роналду.
Популярное сейчас
- Трамп рассказал детали "хорошего и продуктивного разговора" с Путиным
- В ОП ответили на вопрос о возможных выборах и отмене военного положения на время 30-дневного перемирия
- США усилили санкции в отношении России и нашли Украине замену для ATACMS - СМИ
- Известны 10 игроков молодежки, которые будут работать с национальной сборной Украины
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех