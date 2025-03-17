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Селезнев: Лунин намного хуже Куртуа? И чем Судаков хуже Де Брюйне?
Усматривает несправедливость
instagram.com/e_seleznev
Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев сравнил украинских и бельгийских футболистов перед предстоящим противостоянием национальных команд в плей-офф Лиги наций.
"А что, Лунин намного хуже Куртуа? Как он вытащил их в финал (Лиги чемпионов сезона 2023/24 - прим.) - чем он хуже?
У нас не хуже футболисты. Взять де Брюйне и взять Судакова. Де Брюйне - да, уже состоявшаяся звезда, а у Судакова гораздо большая перспектива. И чем он хуже де Брюйне?
Ребята молодцы, им везет", - поделился своими мыслями Евгений.
Напомним, Украина сыграет против Бельгии 20 и 23 марта.
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