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Селезнев: Лунин намного хуже Куртуа? И чем Судаков хуже Де Брюйне?

Лига наций УЕФА

Усматривает несправедливость

Селезнев: Лунин намного хуже Куртуа? И чем Судаков хуже Де Брюйне?

instagram.com/e_seleznev

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев сравнил украинских и бельгийских футболистов перед предстоящим противостоянием национальных команд в плей-офф Лиги наций.

"А что, Лунин намного хуже Куртуа? Как он вытащил их в финал (Лиги чемпионов сезона 2023/24 - прим.) - чем он хуже?

У нас не хуже футболисты. Взять де Брюйне и взять Судакова. Де Брюйне - да, уже состоявшаяся звезда, а у Судакова гораздо большая перспектива. И чем он хуже де Брюйне?

Ребята молодцы, им везет", - поделился своими мыслями Евгений.

Напомним, Украина сыграет против Бельгии 20 и 23 марта.

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Евгений Селезнев Украина Бельгия Тибо Куртуа Кевин Де Брюйне Андрей Лунин Георгий Судаков
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Источник:
ФУТБОЛ 360
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Arthas (Севастополь)
17.03.2025 в 16:11
Де Брюйне - це пенсіонер, який через раз в стартовий склад потрапляє, а наступного сезону поїде догравати в МСЛ. Судакову - 22, В розквіті сил, зараз би їх порівнювати. Щось Тунця понесло.
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Комментарии 1
Arthas (Севастополь)
17.03.2025 в 16:11
Де Брюйне - це пенсіонер, який через раз в стартовий склад потрапляє, а наступного сезону поїде догравати в МСЛ. Судакову - 22, В розквіті сил, зараз би їх порівнювати. Щось Тунця понесло.
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