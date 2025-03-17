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Форвард Интера пропустит матчи Лиги наций из-за травмы

Лига наций УЕФА

Об этом пишет ФФФ

Форвард Интера пропустит матчи Лиги наций из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интера" Маркус Тюрам не сможет помочь сборной Франции в двух матчах Лиги наций против Хорватии из-за травмы левого голеностопа.

Тюрам, который был вызван Дидье Дешамом в состав сборной, прибыл в Национальный футбольный центр в Клерфонтене в понедельник. После медицинского осмотра стало известно, что игрок не сможет принять участие в матчах, запланированных на 20 и 23 марта.

Дидье Дешам решил отпустить Тюрама в клуб для прохождения лечения. Сейчас тренер сборной Франции рассчитывает на команду из 23 игроков.

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Дидье Дешам Интер (Милан) Маркус Тюрам
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Источник:
ФФФ
Опубликовал: Екатерина Власова
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