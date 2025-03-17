Форвард Интера пропустит матчи Лиги наций из-за травмы

Нападающий "Интера" Маркус Тюрам не сможет помочь сборной Франции в двух матчах Лиги наций против Хорватии из-за травмы левого голеностопа.

Тюрам, который был вызван Дидье Дешамом в состав сборной, прибыл в Национальный футбольный центр в Клерфонтене в понедельник. После медицинского осмотра стало известно, что игрок не сможет принять участие в матчах, запланированных на 20 и 23 марта.

Дидье Дешам решил отпустить Тюрама в клуб для прохождения лечения. Сейчас тренер сборной Франции рассчитывает на команду из 23 игроков.