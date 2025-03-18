УЕФА назначила судей на матч Украина – Бельгия.

Поединок национальной сборной рассудит делегация с Швейцарии. Главным арбитром назначен Сандро Шерер. Ему будут помогать Стефан де Алмейда и Йонас Эрни. Четвёртым судьей поставлен Лионель Чуди.

Видеоассистентом рефери назначен Федайи Сан, его помощником Лукас Фендрих.

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Напомним, что Украина сыграет со сборной Бельгии за повышение в дивизион А Лиги Наций. Первый стыковой матч состоится 20 марта и начнётся в 21:45 по киевскому времени.