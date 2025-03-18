Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА назначила судей на матч Украина – Бельгия
Рассудит делегация с Швейцарии
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА назначила судей на матч Украина – Бельгия.
Поединок национальной сборной рассудит делегация с Швейцарии. Главным арбитром назначен Сандро Шерер. Ему будут помогать Стефан де Алмейда и Йонас Эрни. Четвёртым судьей поставлен Лионель Чуди.
Видеоассистентом рефери назначен Федайи Сан, его помощником Лукас Фендрих.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Украина сыграет со сборной Бельгии за повышение в дивизион А Лиги Наций. Первый стыковой матч состоится 20 марта и начнётся в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Малиновский в символической сборной, чемпион Италии интересуется Довбиком. Главные новости за 17 марта
- "Он тренировался с нами", - ван Леувен вспомнил, как Шахтер проиграл Динамо в борьбе за 13-летнего Цыганкова
- Полесье зимой делало предложение по голкиперу Динамо
- Двухматчевая дуэль Украины и Бельгии плюс ¼ финала Лиги наций. Расписание футбола на 17 – 23 марта
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак