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Центральный защитник Реала рассказал о дебютном вызове в сборную Испании и образце для подражания

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Он это запомнит

Центральный защитник Реала рассказал о дебютном вызове в сборную Испании и образце для подражания

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Реала" рассказал о дебютном вызове в сборную Испании и пример для подражания.

Рауль Асенсио рассказал, что о вызове в сборную ему сообщил тренер "Реала" Карло Анчелотти во время занятий.

"Я очень рад быть здесь. Я хочу попробовать прожить этот опыт в полной мере. Я всегда мечтал о чем-то подобном с самого детства, и я очень горжусь тем, что мне удалось этого добиться. Я узнал о вызове во время тренировки с "Реалом", потому что Анчелотти появился и сообщил эту новость. Все мои товарищи по команде и тренерский состав поздравили меня. Это было действительно приятно", - вспомнил защитник.

Также защитник рассказал об образце для подражания.

"Серхио Рамос всегда был для меня образцом для подражания. Все, кто любит футбол, знают, кем он был, как в Реале, так и в сборной Испании. Это правда, что были и другие образцы для подражания, такие как Карлес Пуйоль . Вы смотрите на них и на их стиль игры с юных лет и начинаете замечать достоинства каждого игрока", - рассказал Асенсио.

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Рауль Асенсио стал единственным представителем "Реала" в сборной Испании. Напомним, что сборная сыграет с Нидерландами в 1/4 финала Лиги Наций. Матчи состоятся 20 и 23 марта.

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Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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