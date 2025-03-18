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Конкурс! Угадай счет матча Украина – Бельгия плюс автора первого гола и выиграй до 7 000₴ от БК betking

Лига наций УЕФА
Обновлено

20 марта состоится первый матч между сборными Украины и Бельгии

Конкурс! Угадай счет матча Украина – Бельгия плюс автора первого гола и выиграй до 7 000₴ от БК betking

betking

UA-Футбол
Новина українською

Букмекерская компания betking и UA-Football анонсируют беспроигрышный конкурс прогнозов на матч национальной сборной.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте букмекера betking, после чего на бонусный счет гарантированно будет зачислено 150 ₴:

  1. Открыть счет на сайте betking;
  2. Указать в гугл-таблице номер ID для зачисления бонуса 150 ₴.

Количество призовых мест – ограничено. Бонус могут получить только первые 1 000 новых игроков БК betking.

И это еще не все! Участники, которые угадают точный счет матча Украина – Бельгия и автора первого гола, распределят между собой 15 000 ₴:

  1. 7 000 ₴;
  2. 3 000 ₴;
  3. 2 500 ₴;
  4. 2 500 ₴.

Пример прогноза: победа сборной Украины и Ярмоленко.

Прогнозы принимаются В ТАБЛИЦЕ.

Бонус 150 ₴ необходимо проставить 5 раз на любые события, после чего он будет переведен на основной счет и доступен для вывода.

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Комментарии
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Manowar (Харьков)
18.03.2025 в 19:13
3-0. Первый гол Яремчук. Выигрыш от моего имени перешлите на нужды ВСУ.
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
18.03.2025 в 19:13
3-0. Первый гол Яремчук. Выигрыш от моего имени перешлите на нужды ВСУ.
Ответить
0
0

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