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Армения – Грузия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Матч начнётся 20 марта в 19:00 по киевскому времени

Армения – Грузия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборные Армении и Грузии встретятся в стыковых матчах. Для них это третья встреча в официальных турнирах.

Сборная Армении претендует на дивизион В, а задача сборной Грузии – сохраниться в данной лиге. Примечательно, что Грузия не побеждала Армению. Но сегодня всё может измениться.

Одна из команд сможет обеспечить себе преимущество перед ответным матчем. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в четверг, 20 марта.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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