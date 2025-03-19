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Армения – Грузия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Матч начнётся 20 марта в 19:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборные Армении и Грузии встретятся в стыковых матчах. Для них это третья встреча в официальных турнирах.
Сборная Армении претендует на дивизион В, а задача сборной Грузии – сохраниться в данной лиге. Примечательно, что Грузия не побеждала Армению. Но сегодня всё может измениться.
Одна из команд сможет обеспечить себе преимущество перед ответным матчем. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в четверг, 20 марта.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
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