Футболисты Бундеслиги присоединились к составу Бельгии

Новости с лагеря соперника сборной Украины в стыковых матчах за право выступать в дивизионе А Лиги наций. В сборную Бельгии были вызваны два спортсмена.

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Наставник команды Руди Гарсия пригласил в тренировочный лагерь национальной команды двух игроков из чемпионата Германии. Это защитник "Штутгарта" Амин Аль-Дахиль и форвард "Айнтрахта" Миши Батшуаи. В активе 23-летнего Амина 6 матчей в футболке "красных дьяволов". Дважды он появлялся в нынешнем розыгрыше ЛНУ. Батшуаи после предыдущего сезона Лиги наций играл всего в 5 встречах сборной.

Напомним, матчи украинцев с бельгийцами состоятся 20 и 23 марта.