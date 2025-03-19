Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Первый матч сборной Украины против Бельгии в плей-офф Лиги наций состоится уже на этой неделе. Наша национальная команда под руководством Сергея Реброва сыграет в испанской Мурсии свой номинально домашний поединок против коллектива Руди Гарсии за возможность получить шанс снова сыграть в Дивизионе А.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в этот четверг, 20-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Україна - Бельгія Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.