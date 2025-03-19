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Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Украина - Бельгия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.2025 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Первый матч сборной Украины против Бельгии в плей-офф Лиги наций состоится уже на этой неделе. Наша национальная команда под руководством Сергея Реброва сыграет в испанской Мурсии свой номинально домашний поединок против коллектива Руди Гарсии за возможность получить шанс снова сыграть в Дивизионе А.

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в этот четверг, 20-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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