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Словакия - Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Словакия - Словения: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.2025 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Словакии и Словении сыграют между собой впервые с 2021 года. Тогда команды встретились в квалификационной группе отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сыграв дважды вничью. В этот раз им придется сойтись в двухматчевом противостоянии, которое определит их место в следующем сезоне Лиги наций.
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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в этот четверг, 20-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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