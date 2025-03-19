Словакия - Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Сборные Словакии и Словении сыграют между собой впервые с 2021 года. Тогда команды встретились в квалификационной группе отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сыграв дважды вничью. В этот раз им придется сойтись в двухматчевом противостоянии, которое определит их место в следующем сезоне Лиги наций.

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в этот четверг, 20-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Словаччина - Словенія Смотреть трансляцию

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