Италия - Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Сборная Италии будет принимать на "Сан-Сиро" сборную Германии в рамках первого матча четвертьфинала Лиги наций.

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в четверг, 20-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Італія – Німеччина Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.