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Косово – Исландия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Информация о том, где вы можете просмотреть игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Косово и Исландия встретятся в важном матче, который может повлиять на их дальнейшие перспективы в Лиге Наций.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 20 марта.
Лига наций
20.03.2025. Фадиль Вокри (Приштине, Косово)
Главный арбитр: Сердар Гозубуюк
Косово - Исландия. 21:45
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 9
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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