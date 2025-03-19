Косово – Исландия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Косово и Исландия встретятся в важном матче, который может повлиять на их дальнейшие перспективы в Лиге Наций.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 20 марта.

Лига наций

20.03.2025. Фадиль Вокри (Приштине, Косово)

Главный арбитр: Сердар Гозубуюк

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