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Косово – Исландия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Информация о том, где вы можете просмотреть игру

Косово – Исландия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Косово и Исландия встретятся в важном матче, который может повлиять на их дальнейшие перспективы в Лиге Наций.

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Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 20 марта.

Лига наций
20.03.2025. Фадиль Вокри (Приштине, Косово)
Главный арбитр: Сердар Гозубуюк

Косово - Исландия. 21:45

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 9

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Трансляция. Косово - Исландия
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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