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Нидерланды – Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Нидерланды - Испания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.2025 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерланды заняли второе место группового турнира в Лиге А, пропустив Германию вперед. Испания выиграла свою группу, опередив Данию, Сербию и Швейцарию. Испания является фаворитом противостояния, но Нидерланды точно дадут бой сопернику, особенно на своем поле.
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Поединок плей-офф Лиги Наций Нидерланды – Испания состоится в четверг, 20 марта 2025 года, в 21:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-3.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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