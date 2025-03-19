Нидерланды – Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Нидерланды заняли второе место группового турнира в Лиге А, пропустив Германию вперед. Испания выиграла свою группу, опередив Данию, Сербию и Швейцарию. Испания является фаворитом противостояния, но Нидерланды точно дадут бой сопернику, особенно на своем поле.





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Поединок плей-офф Лиги Наций Нидерланды – Испания состоится в четверг, 20 марта 2025 года, в 21:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-3.

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