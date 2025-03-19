Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турция - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Турция - Венгрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.2025 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Свою возможность попасть в элитный дивизион Турция упустила в последнем туре группового этапа. Теперь подопечным Винченцо Монтеллы предстоит встретиться с одной из главных сенсаций турнира - сборной Венгрией.
Первый поединок между национальными командами пройдет в Стамбуле, на "Рамс Парке". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в четверг, 20 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
Популярное сейчас
- Россия ночью запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО?
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Замена для Таловерова, новый потенциальный клуб Миколенко, Модрич продлит контракт с Реалом. Главные новости за 18 марта
- Двухматчевая дуэль Украины и Бельгии плюс ¼ финала Лиги наций. Расписание футбола на 17 – 23 марта
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО