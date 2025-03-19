Турция - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Свою возможность попасть в элитный дивизион Турция упустила в последнем туре группового этапа. Теперь подопечным Винченцо Монтеллы предстоит встретиться с одной из главных сенсаций турнира - сборной Венгрией.



Первый поединок между национальными командами пройдет в Стамбуле, на "Рамс Парке". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в четверг, 20 марта.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Туреччина - Угорщина Смотреть трансляцию