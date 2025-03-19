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Дания – Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Брайя Риемер готовится к сложному испытанию

Дания – Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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Даже групповой этап для датчан прошел не лучшим образом, они были без побед в последних 4 матчах, хотя выиграли первые две игры в календаре. Пройти дальше все же получилось, но способны ли они продолжать борьбу уже в раунде на вылет?

Это большой вопрос, учитывая тот факт, что соперником выступает Португалия во главе с неутомимым Криштиану Роналду.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 20 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 5.

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Трансляция матча Дания — Португалия
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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