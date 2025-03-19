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Хорватия - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Первая игра
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В четвертьфинале Лиги наций сыграют между собой сборные Хорватии и Франции. Первый поединок будет принимать сплитский "Полюд".
Игра пройдет в четверг, 20-го марта. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Трансляція матчу Хорватія - ФранціяСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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