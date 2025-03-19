Хорватия - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В четвертьфинале Лиги наций сыграют между собой сборные Хорватии и Франции. Первый поединок будет принимать сплитский "Полюд".

Игра пройдет в четверг, 20-го марта. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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