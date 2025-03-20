Дания – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Неутомимый и нестареющий лидер сборной Португалии все еще может показывать себя на европейском уровне, несмотря на вояж в Саудовскую Аравию. Впрочем, это матч не только о Криштиану Роналду.

Выезд в Копенгаген обещает быть непростым, однако португальцы хотят оформить себе неплохой результат перед ответным матчем дома. Посмотрим, что из этого получится.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 20 марта.

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3.50 3.45 2.17 Узнать больше

Лига Наций. Четвертьфинал. Первый матч

20 марта. 21:45. Копенгаген. "Паркен"

Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцоговина)

Трансляция: Megogo Football 5

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