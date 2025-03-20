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Дания – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Криштиану Роналду на пути к 1000
Getty Images / Global Images Ukraine
Неутомимый и нестареющий лидер сборной Португалии все еще может показывать себя на европейском уровне, несмотря на вояж в Саудовскую Аравию. Впрочем, это матч не только о Криштиану Роналду.
Выезд в Копенгаген обещает быть непростым, однако португальцы хотят оформить себе неплохой результат перед ответным матчем дома. Посмотрим, что из этого получится.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 20 марта.
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Лига Наций. Четвертьфинал. Первый матч
20 марта. 21:45. Копенгаген. "Паркен"
Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцоговина)
Трансляция: Megogo Football 5
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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