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Дания – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

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Криштиану Роналду на пути к 1000

Дания – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Неутомимый и нестареющий лидер сборной Португалии все еще может показывать себя на европейском уровне, несмотря на вояж в Саудовскую Аравию. Впрочем, это матч не только о Криштиану Роналду.

Выезд в Копенгаген обещает быть непростым, однако португальцы хотят оформить себе неплохой результат перед ответным матчем дома. Посмотрим, что из этого получится.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 20 марта.

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Лига Наций. Четвертьфинал. Первый матч

20 марта. 21:45. Копенгаген. "Паркен"

Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцоговина)

Трансляция: Megogo Football 5

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Трансляция матча Дания — Португалия
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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